Corriere dello Sport in apertura: "All star game"

"All star game": questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per parlare del ritorno delle notti da leoni, delle notti dei campioni, delle notti della Champions League. Stasera in campo l'Inter contro lo Slavia Praga e il Napoli contro il Liverpool. Domani invece toccherà a Juventus e ad Atalanta. Torna la Champions delle stelle: godiamoci Napoli e Inter, scrive il quotidiano romano. Conte punge i critici: "Io non sarei da Champions? Luoghi comuni. Voglio coraggio e intensità". Ancelotti carica: "Contro il Liverpool cercheremo di imporre la nostra qualità. L'obiettivo è passare il turno".

Il caso ultrà - In taglio alto c'è spazio per la vicenda dei 12 ultrà bianconeri arrestati. "O ci date i biglietti gratis o cantiamo cori razzisti": così una frangia del tifo organizzato ricattava la Juventus. Arrestati a Torino 12 ultrà che ricattavano il club bianconero, parte lesa nella vicenda. Il Questore lancia l'allarme: "La partita con il Verona diventa a rischio".

Doppia festa - "Colpo Lecce, Toro svanito". In chiusura anche un box dedicato all'anticipo della terza giornata di campionato giocato ieri, con il Lecce che ha battuto il Toro per 1-2 con le reti di Farias e Mancosu che hanno reso vano l'1-1 momentaneo di Belotti. Liverani vince la prima in A e l'Inter è sola al comando. Altro box dedicato al Bologna e alla splendida iniziativa dei calciatori che hanno salutato Mihajlovic dopo la rimonta di Brescia: "Il blitz Sinisa è nato così": il racconto di come il Bologna ha progettato il commovente saluto a Miha.