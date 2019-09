"Altro che Maurito": così in apertura il Corriere dello Sport. Il Napoli ha battuto il Lecce per 1-4, al Via del Mare. Grande protagonista della sfida Fernando Llorente. L'attaccante, ingaggiato a costo zero, si è già preso il Napoli, realizzando 3 gol nelle ultime due partite. Due gol da grande opportunista ma anche tanto movimento: lo spagnolo è l'uomo in più degli azzurri. Insigne (rigore) e Fabian Ruiz completano la goleada che vale il terzo posto alle spalle di Inter e Juventus. Ancelotti: "Ho un gruppo che dà fiducia".

Il caso - "Cori razzisti a Dalbert, prima gara sospesa". Ancora razzismo e curve protagoniste della nostra Serie A. Ieri al Tardini di Parma in campo Atalanta-Fiorentina (campo neutro). Dalbert si è lamentato con la propria panchina e con l'arbitro Orsato per dei cori razzisti. Il direttore di gara ha sospeso la sfida per circa 3 minuti, applicando il regolamento con lo speaker che ha letto il comunicato, invitando i tifosi a un comportamento regolare. Infantino: "Caso grave, l'Italia non migliora".

Vola la Roma - Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Roma. "Dzeko e lode: è Roma show". Fonseca vince al Dall'Ara, in dieci, con la rete di Edin Dzeko allo scadere ma il Bologna contesta.