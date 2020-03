Corriere dello Sport in apertura: "Calcio in chiaro, è scontro"

"Calcio in chiaro, è scontro. Governo e Federazione contro Lega e Sky. Il ministro Spadafora chiede di rendere visibili a tutti le partite in tv, ma arriva il no delle società: 'Norme e contratti non lo permettono". Questa l'apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola, con le vive polemiche sulla mancata visione dei match a porte chiuse della Serie A da parte di tutti gli italiani.

Inter, il ritorno dell'ex - Nel taglio alto spazio ai nerazzurri di Milano: "Conte nel vuoto. Domani Juve-Inter con il ritorno più atteso e rimandato, quello di Antonio a Torino, in uno scenario surreale che ne cambia contenuti e atmosfera".

Un nuovo calcio - Il mondo del pallone è pronto a modificare se stesso con nuove regole: "Fifa, la rivoluzione in cinque punti. Rimessa laterale di piede, cartellini a minuti, punizioni in movimento, tempo effettivo, sostituzioni illimitate: il gioco più amato del mondo cambierà così", si legge sempre in prima pagina.