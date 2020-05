Corriere dello Sport in apertura: "Calcio tutte le sere. La A spalma il calendario"

vedi letture

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica la prima pagina al massimo campionato italico, sempre più vicino alla ripartenza. Questa la titolazione: "Calcio tutte le sere. La Serie A riparte con i recuperi e spalma il calendario. E il 17 gran finale di Coppa Italia con Mattarella".

Inter: fuori Icardi, dentro Tonali - Nel taglio alto c'è spazio per il mercato nerazzurro: "L'Inter apre a Tonali. Icardi al Psg porta ai nerazzurri 50 milioni più 8 di bonus: inizia l'assalto al talento del Brescia. Anche Ausilio non si nasconde più: 'Ha le qualità per venire da noi'".

Champions, la finale si allontana dalla Turchia - Nel taglio basso, invece, uno sguardo europeo che interessa anche Juventus, Atalanta e Napoli: "Finale di Champions, Istanbul a rischio: l'Uefa valuta una nuova sede".

Ipotesi porte aperte - Infine, in fondo alla prima pagina, l'idea di rivedere il pubblico sugli spalti: "La prossima sfida: pubblico allo stadio. Con i contagi in calo, si cerca una soluzione già per l'estate. L'ipotesi: un posto occupato e due vuoti per il distanziamento"