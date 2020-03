Corriere dello Sport in apertura: "Ce la faremo"

"Ce la faremo. Il mondo dello sport non perde la speranza". Così il Corriere dello Sport titola quest'oggi, in prima pagina, riferendosi all'emergenza coronavirus. E spiegando, nei vari sottotitoli presenti che in Europa "L'Uefa ferma le Coppe. Stop ai tornei delle cinque Leghe top", che in ottica azzurra "Slittano i test degli azzurri con Inghilterra e Germania. Rinvio certo per Euro 2020". E poi che in Serie A "Club uniti: concludere la stagione per intero, anche a luglio", e che, riguardo il contagio, "Sono positivi Vlahovic e 4 della Samp. La smentita di Dybala".

Giallorossi negli States - Nel taglio basso spazio anche alla Roma e al suo futuro, con la seguente titolazione: "Così Friedkin aprirà la strada al grande sbarco americano. Alla guida della Roma con un obiettivo ambizioso: un sistema globale che unisca calcio e marketing".