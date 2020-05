Corriere dello Sport in apertura: "Ceferin avverte l'Italia: chi si ferma paga"

Un'intervista esclusiva che può mettere i brividi alla Serie A. È quella che il Corriere dello Sport ha realizzato per l'edizione odierna. Titolando così in prima pagina: "'Chi si ferma paga'. Ceferin avverte l'Italia. Il presidente dell'Uefa: Concludere i campionati o saranno obbligatori i preliminari per le Coppe".

L'Italia prova a ripartire - A proposito di Serie A, il quotidiano sportivo sceglie le seguenti parole, sempre in prima pagina: "Ritiri e quarantena, si cambia? Gravina: Resta l'ipotesi playoff. Il ministro Spadafora apre a modifiche del protocollo".

Carnevali & Zola - Altre due interviste, inoltre, si trovano di spalla. La prima all'Ad del Sassuolo, Carnevali: "Se non si gioca libri in tribunali. Ora pensiamo a come far vivere il calcio". La seconda a Magic Box Zola: "Il campo può ridarci allegria. Ha un valore non solo simbolico di rinascita".



I tedeschi di nuovo in campo -Nel taglio alto, spazio all'estero: "Ecco la Bundes! In Germania riparte il campionato con un grande Borussia-Schalke. Dalle 15:30 lo spettacolo in diretta su Sky: ed è subito caccia al Bayern".