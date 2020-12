Corriere dello Sport in apertura con Benitez: "Scudetto a tre senza il Milan"

Il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi dedica la sua apertura a un'intervista esclusiva con Rafa Benitez: "Scudetto a tre senza il Milan" dice l'ex tecnico di Inter e Napoli. L'allenatore spagnolo gioca il big match del Meazza tra le sue due ex squadre: "Test verità, per il titolo la Juve c'è sempre. Pressione più forte su Conte, Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. Uomini chiave? Lautaro e Lukaku da una parte, Insigne e Mertens dall'altra. E io credo molto in Eriksen".

L'altro big match - Nel taglio alto si parla di Juventus-Atalanta, altra grande sfida di giornata, e dei 'casi' relativi ai rispettivi numeri 10. "Dybala e il Papu, la fantasia è un peso". Paulo in panchina e resta aperto il caso relativo al rinnovo. Gomez convocato. Gasperini: "Non parliamo solo di lui".

Gli anticipi - "Pippo e Simone, abbracci e pari". Finisce 1-1 al Vigorito tra il Benevento e la Lazio, parità nel derby della famiglia Inzaghi. Prima un gran gol di Immobile, poi il pari di Schiattarella. Nell'altro anticipo 0-0 tra Udinese e Crotone.

La capolista - "Pioli a Marassi per ripartire. Ibra ancora fuori": Milan decimato a Marassi, indisponibili anche Kjaer, Gabbia e Bennacer. Vertice per il rinnovo di Calhanoglu.

Il Sassuolo al Franchi - "Scossa Prandelli: 'Viola di uomini, no a isterismi'". Il tecnico parla dal ritiro: "Siamo in una situazione delicata, questa è la realtà. Ma vedrete una Fiorentina diversa".