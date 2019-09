Corriere dello Sport in apertura: "Conte: 'Io asino'"

"Conte: 'Io asino'": così in apertura il Corriere dello Sport in edicola oggi. L'Inter ha faticato all'esordio in Champions League, contro lo Slavia Praga, avversario sicuramente alla portata dei nerazzurri e che ha dato filo da torcere alla formazione di Antonio Conte. Il tecnico, al termine della gara pareggiata per 1-1 con il gol di Barella arrivato nel recupero, ha fatto autocritica: "Brutta prestazione, sono il colpevole". L'Inter debutta con un deludente pari e il tecnico denuncia tutti.

Festa Napoli - Chi invece fa festa è il Napoli che ha battuto i campioni d'Europa in carica del Liverpool con una grandissima prestazione allo stadio San Paolo. "Da favola" scrive il quotidiano romano nel taglio centrale. Alla pari con la squadra che ha vinto la Champions solo pochi mesi fa per 82 minuti. Mertens, con un gol su rigore, ha sbloccato il match, poi il raddoppio con Llorente che ha sfruttato un errore difensivo. Dries scatenato: "Una straordinaria vittoria che vale la qualificazione".

La Juve - Doppio titolo sulla Juventus. Sarri si prepara in vista della sfida di questa sera contro l'Atletico Madrid (in campo anche l'Atalanta a Zagabria con 3000 tifosi al seguito) "Divertiamoci" dice il tecnico bianconero. La Juve a Madrid all'esame Cholo. Tensione Higuain: calcia un pannello pubblicitario durante il torello. "Così la Juve ricattata tagliò gli ultrà": i biglietti gratis, le minacce ad Andrea Agnelli e la decisione di collaborare con la Digos.