Corriere dello Sport in apertura: "Derbingo"

"Derbingo": questa l'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 21 settembre. Si parla del derby della Madonnina in programma questa sera a San Siro. Giampaolo e Conte si sfidano nel loro primo Milan-Inter e una vittoria può già cambiare la stagione. Piatek e Lukaku le fiches di una scommessa che mette di fronte due scuole calcistiche differenti. "Sembra Sacchi contro Trap" il pensiero di Alberto Polverosi.

Il razzismo - Rimanendo in tema derby ma allargando gli orizzonti. "Conte lancia l'allarme: razzismo, ora in Italia c'è più odio". Grande risalto alle parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia: "Va sempre peggio. In Inghilterra chi insulta va in carcere". A Cagliari, in occasione dell'anticipo con il Genoa, sono stati diffusi i volantini con la poesia di Grazia Deledda "Siamo sardi". In casa Juve invece sciopero degli ultrà dopo gli arresti.

Casa Juve - "Questa Juve non sarà mai come il mio Napoli". Spazio anche alle parole di Maurizio Sarri alla vigilia del match tra Juventus ed Hellas Verona, anticipo in programma oggi delle 18. Il club bianconero scenderà in campo dopo il pareggio di Madrid. Il tecnico chiarisce: "Ho una squadra con caratteristiche differenti rispetto a quelle precedenti. Il turnover? Fissazione italiana".

L'anticipo - Piccolo box dedicato alla vittoria del Cagliari sul Genoa nel primo anticipo della 4ª giornata. "Il Cholito e Joao Pedro fanno volare il Cagliari". Simeone sblocca la gara, la rimonta del Genoa dura poco. I sardi vincono 3-1 con l'autogol di Zapata e il sigillo finale di Joao Pedro.