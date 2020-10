Corriere dello Sport in apertura: "E' la Juve di Morata"

Il Corriere dello Sport in apertura dedica spazio alla vittoria della Juventus in Champions League contro la Dinamo Kiev, in Ucraina. "E' la Juve di Morata" titola il quotidiano. Alvaro fa il Ronaldo: due gol per rilanciare le ambizioni della Juventus e per bagnare l'esordio europeo di mister Pirlo. Dybala in campo per oltre mezz'ora. Il tecnico: "Partita solida, questa è la mia idea di calcio. Paulo? Pian piano lo rivedremo al top della condizione".

Lazio - "Più Immobile di Haaland": vittoria della Lazio per 3-1 ai danni del Borussia Dortmund. Ciro vince il duello a distanza con il centravanti norvegese e si prende una rivincita sulla sua ex squadra con un gol e un assist. "Manita del Barça, colpo United": 5-1 al Ferencvaros per i blaugrana, lo United vince in casa del PSG.

Nerazzurri - "'Inter, credici': la carica di Conte": stasera in campo l'Inter contro il Borussia Mönchengladbach, Conte carica i suoi. "Gasp ci riprova, l'Atalanta sogna". Trasferta in Danimarca in casa del Midtjylland per la Dea che sogna un'altra annata da protagonista.

L'allarme - "Spadafora: 'La Lega prepari un piano B'". L'allarme lanciato dal Ministro dello Sport: "Non so se il campionato arriverà fino in fondo". Attacco a Cristiano Ronaldo e a De Luca.

La B - "Corrono Empoli e Cittadella". Ieri in campo anche la Serie B: vanno ko la SPAL (2-1) e il Pordenone (2-0). Pari Salernitana. Il derby calabrese finisce senza rete.