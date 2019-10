Corriere dello Sport in apertura: "Hot Juve"

"Hot Juve": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Contro il Bologna (fischio d'inizio questa sera alle 20.45) Sarri inaugura il periodo tradizionalmente più caldo e brillante dei bianconeri. Tre settimane alla sosta di novembre, con 5 partite di campionato e 2 di Champions League: la Signora prova a fare il vuoto dietro di sé. Mihajlovic sulla panchina rossoblù.

Gli anticipi - Prima della Juve altri due anticipi: alle 15 Lazio-Atalanta, alle 18 Napoli-Verona. "Lazio a reazione. Inzaghi vuole prendere il volo" scrive il quotidiano romano. Alle ore 15 tutti all'esame Atalanta dopo le parole del presidente Lotito. Saluti romani: 20 tifosi denunciati. Alle 18 tocca ai partenopei. "Ancelotti-ADL: santa alleanza in casa Napoli". Carlo: "Dal presidente parole di chiarezza, lotteremo per il titolo".

L'infortunio - Non c'è pace in casa Inter. Dopo i ko di Sanchez e D'Ambrosio, Conte perde nuovamente Stefano Sensi, uno dei più in forma. "Sensi, nuovo stop. Salterà il Borussia". Ancora guai muscolari per l'ex Sassuolo, costretto a saltare la sfida di domani ma anche la prossima gara di Champions League.

Il caso - "Ecco chi ha ucciso l'ultrà di Milano". Svolta nelle indagini dopo gli scontri in Inter-Napoli dello scorso dicembre a Milano. Preso un ultrà partenopeo.

Outing - "Omosessualità quanti pregiudizi". Elena Linari, calciatrice dell'Atletico Madrid Femminile e anche della Nazionale Femminile ha fatto outing. "In Spagna più liberi, da noi si ha più paura" le parole della calciatrice.