Doppio titolo in apertura per il Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Il primo, in taglio alto, in riferimento alla vittoria del Napoli sulla Lazio ieri sera in Coppa Italia: "Insigne all'improvviso" - è questo il primo titolo dedicato ai partenopei: "Coppa Italia, Napoli in semifinale, Lazio ko 1-0. Lorenzo riaccende l'entusiasmo del San Paolo. Gattuso: "Sì, siamo forti". Offerta per Politano".

Mercato Inter - Il secondo titolo in taglio basso riservato al mercato in entrata dell'Inter con Eriksen che sembra essere sempre più vicino ai nerazzurri e ad un passo a vestire la maglia dell'Inter: "Mou, il rumore dell'amico" - è questo il secondo titolo che si prende la prima pagina odierna: "Moses già a disposizione (l'ex Chelsea ha firmato, contratto fino a giugno con opzione 2023) a Londra lo Special One tiene sulla corda l'Inter per Eriksen: "Non ho buone notizie per voi" - chiarisce il tecnico del Tottenham - "Christian è convocato e gioca".