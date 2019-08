Corriere dello Sport in apertura: "Inter, Icardi va alla guerra"

© foto di WilMan

"Icardi va alla guerra". L'apertura odierna del Corriere dello Sport è dedicata tutta all'argentino: "Resta all'Inter e chiede di giocare. Nona qualunque offerta e reintegro negli allenamenti tattici: Maurito alza il tiro, adombrando una battaglia legale. E Conte lo rimette nel gruppo. Per ora..."

Roma, il Totti-pensiero - Nel taglio basso spazio al Pupone e al suo pensiero sui capitolini: "Totti frusta la nuova Roma" il titolo principale. E poi: "'I tifosi meritano una squadra da Champions, ora non è completa. Bisogna stare vicini a Fonseca'. Difesa, si lavora ancora su Rugani".

Juve col mister in panca? - Dopo aver saltato l'esordio col Parma, il tecnico bianconero sta provando a bruciare le tappe per rientrare subito a bordocampo. E il Corriere titola così: "Sarri, il derby che vale tutto. Sabato a Torino arriva il Napoli: è la partita di Maurizio, che aspetta il via libera dei medici per tornare già in panchina".

Rossoneri, Spagna indigesta - Niente da fare per il club di mister Giampaolo: "Milan, porte chiuse per Correa: l'Atletico chiede 50 milioni", il titolo nel taglio alto che spiega come il team milanese continua a essere lontano dall'attaccante argentino, grande obiettivo di questo mercato estivo.