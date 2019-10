Corriere dello Sport in apertura: "Inter, pronti a tutto"

"Inter, pronti a tutto": questa l'apertura del Corriere dello Sport. L'Inter a Brescia con il pensiero rivolto anche al mercato. Zhang Jr presenta il bilancio e promette un grande futuro. Marotta annuncia interventi sul mercato di gennaio mentre Conte lavora sul campo per tornare in vetta, almeno per una notte, in attesa della Juventus.

La stangata - Franck Ribery paga il brutto gesto al termine di Fiorentina-Lazio. Lo spintone al guardalinee costa 3 turni di squalifica al francese. "Stangato Ribery" scrive il quotidiano nel suo taglio alto. "Chiedo scusa ma rispettate la Fiorentina" dice il francese sui social. Commisso invece tuona: "Arbitraggio scandaloso".

Il campionato - E' "Napolemica". Il Napoli stenta, non decolla e non sfrutta i passi falsi di Inter e Juventus. "Noi stiamo con Carlo". La formazione azzurra vola in Europa ma fatica in campionato. Spazio anche alla Juve: "Sollievo Pjanic, Douglas torna", si svuota l'infermeria bianconera con il ritorno dell'esterno brasiliano, buone notizie dal bosniaco: nessuna lesione. "150 milioni nella Roma": ok all'aumento di Capitale, si muove il gruppo Friedkin che sarebbe interessato all'acquisto del club. Infine, crisi Milan: "Resa dei conti" scrive il quotidiano. Sì al passivo da 146 milioni e Gazidis replica a Maldini: "Competitivi in meno di 10 anni".