Corriere dello Sport in apertura: "Invasione di campo"

vedi letture

"Invasione di campo": così il Corriere dello Sport in apertura questa mattina. Dura reazione di Lega e FIGC all'intervista rilasciata da Giovanni Malagò al quotidiano romano. Dal Pino contro Malagò: "Da lui leggerezza e ingerenza, noi in dialogo con tutti per tutelare il calcio e i diritti tv". Spadafora: "Spero di far ripartire lo sport il 4 maggio". Coppe Europee, le date per le finali: 5-8 o 26-29 agosto.

La ripartenza - "Squadre in ritiro, è già partita la caccia agli alberghi con i campi": la Serie A si mette in moto per rispettare il protocollo e per provare a blindarsi in vista della possibile ripartenza. "In Premier ora scoppia un caso: 'No alla ripartenza dopo il 30 giugno'".

Lo studio - "In Borsa lo Scudetto di Lotito": di spalla si parla di uno studio sui club italiani quotati in Borsa. La Juventus in 6 mesi ha perso il 43,4% e la Roma il 17%. La Lazio ha resistito: solo mezzo punto in meno per il club biancoceleste.

L'intervista - Parola a Ruud Krol: "Il pallone ci aiuterà a uscire dal tunnel". L'ex campione olandese: "Mai come adesso serve lo sport. Senza pandemia la Lazio avrebbe vinto il titolo. Amo Napoli, spero di tornare presto in Italia".