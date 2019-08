Corriere dello Sport in apertura: “Juve a handicap”

© foto di WilMan

“Juve a handicap”. Questo il titolone presente nell’apertura odierna del Corriere dello Sport. Con il quotidiano che spiega: “Dal caso esuberi allo stop di Sarri che salta Parma e Napoli. Mandzukic, Can e Matuidi non trovano una squadra, il PSG corteggia Pjanic e il tecnico non può allenare: è una partenza in salita”.

La festa Viola - Il taglio alto è dedicato alla presentazione di Ribery alla Fiorentina: “15.000 cuori per Franck. Tutta Firenze in delirio per il campione da Champions. ‘Arriveremo tra le prime tre, garantisco io’”.

Il problema nerazzurro - “Conte in allarme, l’Inter non chiude Sanchez: un altro rinvio”, il titolo sulla trattativa che tiene col fiato in sospeso i tifosi milanesi.

Lo stop giallorosso - Nemmeno nulla Capitale il mercato procede spedito: “Rugani alla Roma, l’affare si blocca per il baby Riccardi”, le parole del Corriere sui capitolini.

La rivoluzione blucerchiata - “La Samp a Vialli, via libera di Ferrero: affare da 120 milioni”. Questa la titolazione sul cambio societario che sta interessando il club di Genova.

La serata storta granata - La squadra di Mazzarri perde in casa la gara d’andata contro il Wolverhampton e il titolo nel taglio basso è il seguente: “Euroleague il Toro nei guai”.