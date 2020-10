Corriere dello Sport in apertura: "Juve e Napoli: le bolle scoppiate"

"Juve e Napoli: le bolle scoppiate": questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Sotto accusa i big bianconeri in fuga: ora rischiano una multa. Gli 007 federali a Castel Volturno. Un positivo in Primavera. Inter in ansia, dopo Bastoni anche Skriniar positivo al Covid: emergenza difesa verso il derby. E nel Genoa 17 calciatori non sono ancora guariti.

La Nazionale - "L'Italia delle riserve è bellissima: 6-0". Vittoria in amichevole al Franchi contro la Moldova. Doppietta di El Shaarawy nel tennistico 6-0 azzurro. Gol all'esordio per Caputo. Prima gioia anche per Berardi.

Il caso - "Federico non ci merita": A Firenze continua a tenere banco l'addio di Federico Chiesa, ceduto alla Juventus nelle ultime ore del mercato. L'ira di Commisso: "Neanche una telefonata".