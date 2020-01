Corriere dello Sport in apertura: "Juve, Kulusevski subito"

"Kulusevski subito": questo il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi. Ieri il talento svedese è sbarcato alla Continassa per le visite mediche con la Juventus. Il club bianconero vorrebbe portare immediatamente il classe 2000, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Parma, alla corte di Maurizio Sarri. Il tecnico chiede di anticipare l'inserimento dello svedese: la cessione di Emre Can è la chiave. Oggi al via il mercato: Ibra arriva a Milano, domani la presentazione.

Mercato Inter - Sotto al titolone centrale spazio al mercato dell'Inter. "Conte, un ex al veleno: il Chelsea non fa sconti" scrive il quotidiano romano. Il rapporto finito male con il club londinese ostacola l'arrivo di Olivier Giroud. La Juve l'altro nemico. Intanto tra i nomi rispunta quello di Eriksen.

Capodanno tra botti e allenamenti - "Fiorentina e Roma a porte aperte: che entusiasmo". Porte aperte per gli allenamenti e grande entusiasmo da parte dei tifosi viola e giallorossi. Intanto Balotelli ne combina un'altra delle sue: "Incidente e polemiche, l'anno di Balo inizia male". La 500 Abarth sul marciapiede alle 6 del mattino, Mario rientra a casa a piedi. Il Brescia: guidava un suo amico.

La Premier - Spazio anche alla Premier League, in campo ieri. Il duello tra Guardiola e Ancelotti vinto dal tecnico catalano: "Pep riparte con Jesus. Carlo, primo stop".