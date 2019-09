Corriere dello Sport in apertura: "La A alla Zeman"

"La A alla Zeman": è questa l'apertura scelta dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Intervista a Zdenek Zeman, fautore del calcio offensivo che sembra essere di moda nella nostra Serie A. Nelle prime due giornate del campionato infatti si sono registrati 65 gol, ben oltre la media. Per Zeman è un piccolo segnale di cambiamento: "Vedo finalmente coraggio ma anche tanti errori in difesa. La Juventus è ancora super ma Sarri ha bisogno di tempo. Capocannoniere? Se Ronaldo fa quel che sa arriva tranquillamente a 40 gol, se non fa quel che sa si avvicinerà a quella cifra. Inter? Icardi era utilissimo, Lukaku è un centravanti fisico. La Lazio vi sorprenderà". Adesso entrano altri 1000 gol in A: da Sanchez a Llorente, sarà il weekend dei bomber con una dotazione record.

Lazio - Parola a Igli Tare. "Lazio è l'anno bonus": parla il direttore sportivo della formazione biancoceleste, accreditata da molti come una delle possibili 'sorprese' del campionato. La squadra di Simone Inzaghi potrebbe recitare un ruolo importante in campionato, forte dei tre anni di lavoro con lo stesso tecnico. "E' una grande squadra, c'è anche il premio Scudetto ma i tifosi sono freddi" le parole del ds Tare.

Nazionali - "Italia al top, Mancini ha già vinto". Boom in tv e sul campo per la Nazionale di Mancini che ha conquistato 6 vittorie su 6 e anche gli spettatori. Invertito il trend e invertita la rotta nel ranking per gli azzurri. Ancora in campo le altre Nazionali per le qualificazioni ai prossimi Europei. La Germania ha vinto in Irlanda con il punteggio di 2-0. Stasera in campo il Portogallo di Ronaldo.