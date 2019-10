Corriere dello Sport in apertura: "La voce del padrone"

"La voce del padrone": questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport, un grande omaggio a Franco Battiato, uno dei grandi album del maestro, pubblicato negli anni '80. Il riferimento è ad Aurelio De Laurentiis e al suo sfogo. "Ancelotti è nel mio cuore e nel mio cervello, può restare per altri 10 anni. Stimo Mertens e Callejon ma se vogliono la Cina per i soldi, vadano. Un giorno dovrò vendere Koulibaly. Insigne? Decida cosa fare".

Juve-Bologna - "Sarri-Sinisa emozione unica". Domani sera si affrontano Juventus e Bologna. Torna il campionato ma torna anche Sinisa Mihajlovic che dovrebbe essere in panchina allo Stadium. Il tecnico serbo ha diretto l'allenamento dei rossoblù nella giornata di ieri e oggi potrebbe concedere il bis. Mihajlovic domani dovrà affrontare la Juve più forte della nuova era.

Lotta Champions - L'Atalanta dei miracoli non vuole fermarsi. Intervista a mister Gasperini: "Non firmo per il terzo posto". Il tecnico della Dea torna all'Olimpico per affrontare la Lazio, 5 mesi dopo il ko nella finale di Coppa Italia. "Con la Roma poteva nascere qualcosa ma amo troppo l'Atalanta. All'Olimpico sarà dura, la Lazio è fortissima" aggiunge il Gasperini. Accanto al box per la Dea, c'è spazio anche per la Roma, altra pretendente al quarto posto. "Ecco Dzeko in maschera: fa le prove per la Sampdoria". Il centravanti bosniaco, dopo l'intervento per la riduzione della frattura allo zigomo destro, vuole esserci contro la Samp: pronta una mascherina. Intanto in panchina ci sarà Fonseca: ridotta la squalifica al tecnico.

Diritti tv - "Sky-Mediapro. La partita si gioca sulla sostenibilità". Le 20 società di Serie A chiedono più soldi. Tutti i dubbi e le certezze della sfida sui diritti tv che può stravolgere il calcio italiano.