"Leoni d'inverno": così il Corriere dello Sport in apertura. Il riferimento è a Romelu Lukaku e a Cristiano Ronaldo, i due leader di Inter e Juventus, grandi protagonisti di giornata. Cristiano travolge il Cagliari, firma la sua prima tripletta in serie A e applaude la Juve: :"Adesso giochiamo bene". La risposta di Romelu

è micidiale, doppietta e Inter che torna a vincere a Napoli dopo 23 anni: "Io e Lautaro, che coppia". Domenica si chiude il girone d’andata.

Il Milan - I rossoneri non riescono a superare la Sampdoria, nonostante l'arrivo di Ibrahimovic, entrato in campo nella ripresa. "Ibra non basta, è il solito Milan". Lo svedese non incide all'esordio.

L'addio - Daniele De Rossi dice basta. Il centrocampista ex Roma saluta ufficialmente il Boca Juniors e il calcio giocato. "De Rossi chiude e torna a Roma". Daniele dice addio al Boca e al calcio "Mi manca la famiglia, ora vorrei allenare" le sue parole.