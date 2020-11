Corriere dello Sport in apertura: "Morata salva Pirlo. Immobile rifà la storia"

Spazio alla Champions League in apertura sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Vittoria sofferta per la Juventus di Andrea Pirlo che ha battuto il Ferencvaros per 2-1, in rimonta, con i gol di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata, quest'ultimo arrivato al minuto 92. Juve agli ottavi con due turni d'anticipo ma che fatica contro gli ungheresi. Critico l'allenatore: "Troppo superficiali".

Avanti la Lazio - "Immobile rifà la storia": bella vittoria della Lazio per 3-1 contro lo Zenit San Pietroburgo. A distanza di 19 anni dall'ultima volta, Lazio a un passo dagli ottavi di finale. Biancocelesti secondi a +4 sul Bruges. Inchiesta tamponi: l'attaccante era negativo.

La Champions nerazzurra - "Chance Inter, sfida il Real senza due big". Stasera tocca all'Inter, in casa, contro il Real Madrid. Non ci saranno Sergio Ramos e Benzema. In campo anche l'Atalanta in casa del Liverpool.

Casa azzurra - "Il Napoli in ritiro. L'ora delle risposte". Da stasera squadra in albergo in vista della sfida di Europa League contro il Rijeka in programma domani.