Corriere dello Sport in apertura: "Obbligo di VAR"

"Obbligo di VAR": così il Corriere dello Sport in apertura questa mattina. L'International Board definisce le nuove regole e raccomanda un maggiore ricorso al video, lasciando alle Federazioni la libertà di applicare le novità già alla ripartenza dei campionati. Fallo di mano, fuorigioco, cartellini, moviola: l'IFAB cambia da subito?

Problemi - "Schiaffo al calcio: né soldi, ne scommesse": il decreto del Governo delude i club. Allarme in FIGC, si spera in un secondo provvedimento per betting e cassa integrazione. Tagli agli stipendi, un parere legale conforta la Lega di Serie A: dall'8 marzo non c'è l'obbligo di pagarli.

L'intervista - Parla Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo: "Preparo la nuova dedica per la rinascita". Così Ciccio: "Al prossimo gol saluterò medici e infermieri, soltanto grazie a loro potremo abbracciarci senza paura".

L'intervista-bis - "Zigoni: Io, Best e Vendrame: irripetibili". Parla Gianfranco Cesare Battista Zigoni: "Uno come me oggi non può esserci. La vita non ha senso, cerco sempre Dio. Mai amato il calcio, solo il rugby".