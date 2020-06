Corriere dello Sport in apertura: "Ribaltone in Lega: nessuno in B"

Il Corriere dello Sport, nella prima pagina odierna, titola così in apertura: "Nessuno in B. Ribaltone in Lega: passa il documento di Cairo. Sedici club contro le retrocessioni se la Serie A si ferma. Sampdoria, Torino e Udinese fanno approvare un ordine del giorno che congela la classifica. Ma l'ultima parola resta alla Federazione".



Giallorossi a stelle e strisce - In prima pagina spazio anche alle ultime novità dai capitolini: "Roma, i soci: 'Riaprite a Friedkin'. Pallotta a un bivio: ora ripensa anche al progetto del nuovo stadio. E a New York spuntano manifesti in favore del magnate texano".

La sfida scudetto - Bianconeri o biancocelesti? Sulla vittoria del campionato il quotidiano sportivo titola così nel taglio alto: "Lazio no limits ma Juve favorita. Le ultime dodici giornate giocate dagli statistici. Sarri da titolo al 72%, Inzaghi oltre le previsioni"

Il mercato nerazzurro - "Inter-Barca disfida Toro. Per Lautaro no a Firpo e soldi: solo la clausola", è il titolo scelto nel taglio basso per analizzare la più importante trattativa di mercato del momento.

Tutti in campo in Inghilterra - La ripresa del campionato britannico per eccellenza è salutata così: "Premier al via, si riparte così. Venerdì 19 la prima gara: Norwich-Southampton".