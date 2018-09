"Rivoluzione Agnelli". Titola così il Corriere dello Sport in apertura, con riferimento alle proposte 'decenti' arrivate dai club per cambiare il calcio europeo in occasione dell'incontro dell'ECA tenutosi a Spalato. Dal 2019-20 le finali saranno giocate a campionati conclusi, dal 2021 tornerà a esistere una terza coppa europea, in Champions ci sarà la VAR e dal 2024 potrebbe esserci il taglio alle 'finestre' per le nazionali.