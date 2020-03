Corriere dello Sport in apertura: "Sarà un calcio più vero"

Il Corriere dello Sport apre la prima pagina odierna con un'intervista esclusiva a Carlo Ancelotti, dal titolo: "Sarà un calcio più vero". L'ex tecnico di Milan e Napoli spiega: "Quando tutto questo finirà ci sarà un ridimensionamento generale: tecnici e giocatori guadagneranno la metà, calerà il prezzo dei biglietti, le tv pagheranno meno e forse sarà tutto migliore".

Esami prima del rientro - Nel taglio alto, invece, spazio a uno dei problemi da risolvere prima della ripresa dei campionati, a prescindere dalla data: "Test sui malati prima del via. Allarme della Federazione medici sportivi: un protocollo prescriverà ai club accertamenti per escludere danni all'apparato cardiocircolatorio".

La testimonianza - In alto, ma in piccolo, anche la testimonianza di Dybala, positivo al Coronavirus: "L'aria mi mancava, corpo pesante. Io e la mia fidanzata adesso stiamo bene, ma è stata dura".

La questione stipendi - In un altro riquadro, invece, si analizzano le beghe tra società e giocatori: "Tagli ingaggi, l'accordo non si trova. Lunedì vertice a distanza. I club vorrebbero congelare i pagamenti, no dei calciatori che optano per una riduzione. Le distanze restano ampie".

Maxi-mercato in vista - Infine, sempre in prima pagina, una possibile novità alle trattative: "Quattro mesi di mercato. Allo studio di Leghe e Fifa l'ipotesi di allungare fino a novembre le contrattazioni"