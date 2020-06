Corriere dello Sport in apertura: "Scudetto bollente"

vedi letture

"Scudetto bollente" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Oggi la prima di 5 sfide che porteranno poi all'attesa sfida Scudetto tra Juventus e Lazio. I biancocelesti scenderanno in campo alle 19.30 per sfidare il Toro, all'Olimpico Grande Torino. Bianconeri in campo in serata a Genova, a Marassi, contro il Genoa. Sarri conferma Ronaldo e Dybala: "Non sono stanchi". Inzaghi: "Giochiamo per la Champions".

Il colpo - "Inter, Hakimi alla firma" scrive il Corriere nel taglio alto. Oggi visite mediche e firma per l'esterno marocchino classe '98. Al Real Madrid 40 milioni più bonus, pagabili in 3 anni. Accordo per Sanchez e Moses: resteranno fino al 6 agosto.

La proposta - "Var a chiamata: noi arbitri favorevoli". Parla Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A. Ecco le sue parole dopo le polemiche su Lazio-Fiorentina: "Challenge da provare ma la scelta va fatta a livello internazionale".

La festa - "Sei in A Benevento": promossi i sanniti in Serie A, dopo una lunga cavalcata. La formazione allenata da Pippo Inzaghi torna in A ed è subito protagonista sul mercato. Dopo 2 anni il ritorno tra le stelle: un capolavoro firmato SuperPippo.