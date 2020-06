Corriere dello Sport in apertura su Juve e Lazio: "Affari e veleni"

Una prima pagina divisa a metà fra Juve e Lazio ma accomunata dalle trattative. Il Corriere dello Sport titola così, quest'oggi, in apertura: "Affari e veleni. Mercato incandescente sulla rotta dello Scudetto. Arthur alla Juve. Kumbulla alla Lazio. Il brasiliano verso Torino, Pjanic al Barca. Sarri attacca Setien: 'Non parli dei miei'. Alle 21:45 il Lecce, forse Ronaldo a riposo. Setti da Lotito, definito l'accordo per il giovane difensore del Verona. Costerà 28 milioni. Bruciate Juve e Inter".

L'opinione del Mister - Sempre in prima pagina continua il duello Scudetto, stavolta attraverso le parole di Marcello Lippi, intervistato in esclusiva: "'La Lazio può tornare in gioco ma la Juve è più compatta'. L'ex cittì della Nazionale analizza il calcio post Covid: 'Non si vince con la tecnica né con l'agonismo, ma con l'equilibrio tattico'".

In Campania è pronta la festa - Nel taglio basso un'occhiata alla cadetteria: "Benevento, la notte della A. Se vince a Empoli (ore 21) la promozione è matematica. Perugia-Crotone, che sfida".

Il calcio d'Oltremanica - Infine, spazio al campionato inglese: "Trionfo Liverpool, è un titolo storico. I Reds vincono la Premier dopo 30 anni. Il City perde con il Chelsea (1-2). Klopp fa festa restando a casa".