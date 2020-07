Corriere dello Sport in apertura su Juve e Lazio: “Uno scudetto da 10”

vedi letture

“Uno scudetto da 10. Dybala e Luis Alberto due leader insostituibili per lo scatto finale”. Così il Corriere dello Sport titola in apertura nell’edizione odierna. E prosegue: “Juve-Torino, Sarri non cambia: con Paulo e Cristiano gioco e gol, per ora non servono rotazioni. Inzaghi lancia lo spagnolo falso nueve: Niente paura, noi abituati all’emergenza”.

Roma - Tanti problemi in casa giallorossa, in campo e fuori: “La Roma brucia. La sconfitta con l’Udinese mette in discussione anche Fonseca. Sondaggio del magnate dei Miami Heat, ma Pallotta cerca soci”, la titolazione in merito ai capitolini.

Iniesta - Intervista esclusiva a un grande del calcio di questo millennio: “Iniesta: Messi unico, ma conta di più il Barca. Voci di rotture tra Leo e il club, l’ex compagno lo celebra sottolineando però il peso della società”, il titolo scelto per lo spagnolo.



Serie A - Statistiche e curiosità a lato della prima pagina. Con la seguente titolazione: “Gol dalle riserve e rigori, la serie A cambia pelle. Le reti segnate dai rincalzi raddoppiano con le cinque sostituzioni. Dagli 11 metri primi in Europa”.

Orario - Nel taglio basso si analizza, infine, una delle prossime novità per questa inedita serie A estiva: “Partite anticipate di mezz’ora: presto il via libera”.