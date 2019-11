Corriere dello Sport in apertura su Miha: "Io sono ancora qua"

© foto di Wilman

Il ritorno di Sinisa Mihajlovic e la sua conferenza stampa conquistano il titolo d'apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola: "'Io sono ancora qua'. La malattia, la paura, la speranza, il Bologna: Mihajlovic in lacrime rompe il silenzio. 'Prendo 19 pastiglie al giorno ma non sono un eroe. Chi sta male non deve vergognarsi: il sole torna. Aspetto Ibra"".

Ritorna la Serie A - Nella giornata di oggi il campionato riparte, con le prime sfide della 14^ giornata: "Chiesa a casa. Montella non lo convoca. Anticipi: la Fiorentina sfida il Lecce senza Fede (20:45). Il Brescia rilancia Balo (15)", la titolazione in merito.

Stop razzismo - Articolo di spalla dedicato, quest'oggi, a uno dei problemi attuali del calcio italiano: "'Razzismo, la nostra vergogna'. Il mea culpa dei club di Serie A: 'Adesso dobbiamo fare di più'. La presa di posizione in un documento della Lega: 'Di fronte a certi insulti non possiamo più restare passivi'. Gazidis, ad Milan: 'Un segnale forte'", si legge sul quotidiano.

La telenovela partenopea - "ADL al Napoli: Fate i bravi poi vediamo. Vertice a Castelvolturno. Il patron: ora 5 grandi prove. Ma non toglie le multe". Nella titolazione appena letta, le ultime novità sulla questione del club azzurro che, forse, potrebbe essere in via di risoluzione.