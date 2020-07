Corriere dello Sport in apertura su Napoli-Milan: "Europari"

vedi letture

"Europari" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Tanto Napoli raggiunto dal Milan su rigore. Finisce 2-2 al San Paolo tra gli azzurri e i rossoneri. Prima di Gattuso contro il 'suo' Milan: "Emozioni forti. Dovevamo vincere noi". Ibrahimovic furioso per la sostituzione. Corsa all'Europa, sorride la Roma.

Casa nerazzurra - "Conte si tira su". Se stasera l'Inter batte il Toro (21.45) passa al secondo posto insieme alla Lazio, scavalcando l'Atalanta, ora terza. Centomila euro di multa per Brozovic, positivo all'alcoltest ma stasera va in campo.

Regolamento - "Mani in area, ci pensa Collina". La denuncia di Gasperini dopo Juventus-Atalanta accelera la revisione. Troppe difformità di interpretazione, presto nuove norme. Nicchi con Giacomelli: "In Italia non ci sono regole diverse". Divisi gli ex arbitri.

Salvezza - "Il Genoa inguaia il Lecce". Bagarre salvezza: il Genoa batte 2-0 la SPAL e scavalca i salentini, ora terzultimi, fermati a Cagliari 0-0. Finale da brividi in Parma-Bologna 2-2 e Fiorentina-Verona 1-1.