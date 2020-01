© foto di WilMan

"Affare fatto". È il titolo a caratteri cubitali che campeggia quest'oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport, relativo a due trattative: l'arrivo di Politano al Napoli e quello di Eriksen all'Inter.

Milan europeo - Nel taglio alto spazio all'anticipo di ieri con un gioco di parole: "Ibrahirebic", si legge, "A Brescia terzo gol di fila del croato e terza vittoria consecutiva per il Milan: l'effetto Zlatan vale la zona Europa".

La Serie A di oggi - In basso un'analisi delle gare di campionato odierne: "Esame Toro per l'Atalanta. Anticipi: alle 20:45 la sfida Mazzarri-Gasp. In campo anche Bologna (15) e Fiorentina (18)".