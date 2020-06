Corriere dello Sport in apertura su Sarri alla Juve: "Inguaiato"

"Inguaiato". Una sola parola, a caratteri cubitali. Il Corriere dello Sport apre così la propria edizione odierna. Il riferimento è a Maurizio Sarri, tecnico della Juve. E la spiegazione del quotidiano è la seguente: "La seconda finale persa diventa un caso. Si riaccendono i dubbi su Sarri che finisce sotto esame: ha scudetto e Champions per tenersi la Juve. Lunghi stop per Khedira e Alex Sandro".

Festa campana - Nel taglio alto intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria della Coppa Italia del suo Napoli proprio contro i bianconeri: "'Ora Messi'. Il presidente punta il Barcellona. 'Sogno di andare a Lisbona. Gattuso è speciale, io ho fiuto'". Ma c'è anche il rovescio della medaglia: "Le feste e gli assembramenti in città fanno scoppiare le polemiche. L'Oms accusa: 'Sciagurati'".

Bufera nella Capitale - In casa giallorossa il momento è molto difficile. E il titolo di spalla è il seguente: "La Roma nel caos. Petrachi sospeso. Bufera sul DS giallorosso. Clamorosa decisione del club che si affiderà a De Sanctis con il sostegno di Baldini. Fatali all'ex dirigente granata le accuse al patron Pallotta".

La Samp contro le big - Altra esclusiva nel taglio basso, questa volta al tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri: "'Fonseca super, l'Inter è tosta'. La Samp incontrerà Conte e poi la Roma: 'Sarà dura'".

Quarantena 'personalizzata' - Spazio anche alle ultime novità dal punto di vista del protocollo: "Quarantena tutto risolto: la A può finire. È arrivata la circolare. Verrà messo in isolamento solo chi risulterà positivo".

Tifosi virtuali - La Coppa Italia è oggetto di dibattito anche per gli spalti: "Il pubblico virtuale fa discutere. Lo sventolio colorato non è piaciuto a tutti ma verrà riproposto in campionato dopo l'esperimento in Coppa".