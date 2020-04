Corriere dello Sport in apertura sui club di A: "Stiamo tornando"

Una prima pagina in gran parte dedicata alla possibilità di rivedere molto presto i calciatori sul rettangolo di gioco. Il Corriere dello Sport, in questa edizione pasquale, titola così in apertura: "Stiamo tornando. La FIGC insiste per la ripresa. I club pronti a richiamare 500 calciatori per le visite. Gravina punta a una deroga per i test sanitari dal 27 aprile, poi 4 settimane di allenamenti e le partite del 31 maggio. Mercoledì il protocollo dei medici. Trentacinque stranieri al rientro. C'è il nodo dei contagiati".

L'analisi del Jardinero - Presenti, in prima pagina, anche due interviste. La prima è a un ex attaccante di Serie A del calibro di Julio Cruz: "Inzaghi e Mihajlovic i rivoluzionari. L'ex di Bologna, Inter e Lazio: 'Immobile tra i big d'Europa grazie a Simone. Sinisa esempio straordinario'".

La Serie C non è come la Serie A - La seconda intervista riguarda la terza serie: "Il mio calcio sull'orlo del crack. Mickael Varutti, laterale del Modena in C: 'Con un affitto e un mutuo, non mi resta granché. Vogliamo tornare a giocare'".