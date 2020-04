Corriere dello Sport in apertura sul Governo: "A gamba tesa" (sul calcio)

vedi letture

Un fotomontaggio, con il premier Giuseppe Conte con la maglia azzurra che interviene in scivolata, e il titolo: "A gamba tesa". Così il Corriere dello Sport titola nella prima pagina odierna, spiegando: "Il Governo lascia il calcio in quarantena fino al 3 maggio".

CR7 caso lusitano - Nel taglio alto una querelle a tinte bianconere: "Ronaldo in Portogallo è un affare di stato. Polemica sugli allenamenti a Madeira e sulla sorella volata in Brasile. Il governo locale: 'Non gode di privilegi'. La Juve richiama i sudamericani a Torino: isolamento etest medici in vista della ripresa".

Stipendi, nulla di nuovo - Nella prima pagina spazio anche ai problemi economici: "Nodo stipendi, rischio caos alla ripartenza. L'accordo non si trova", il titolo sul braccio di ferro tra società e assocalciatori.



L'intervista - Nel taglio basso intervista a un ex calciatore di Serie A: "Il Pampa Sosa: 'Tifo per l'Italia. Mi sento legato al vostro Paese, sono un napoletano d'Argentina. Sono sicuro che batteremo il virus".

La punta giallorossa - C'è un riquadro anche sulla Roma: "La spinta di Dzeko: 'Finire il torneo. Il capitano: 'Orgoglioso di essere alla Roma. Giusto tornare in campo quando non ci sarà più pericolo'.

Il cuore partenopeo - Infine, una bella iniziativa in casa Napoli: "Gattuso e Giuntoli si tassano per aiutare i cassintegrati. Tecnico e ds sono pronti a devolvere un mese di stipendio a 25 dipendenti".