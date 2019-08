Corriere dello Sport in apertura sul Napoli: "Icardi ultimatum"

© foto di WilMan

"Icardi ultimatum". Questo il titolo odierno che campeggia sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Per il quotidiano: "Ancelotti ha fretta, De Laurentiis avvisa Maurito (e la Juve). Il Napoli ha messo un limite alla sua attesa: entro sabato vuole sapere se il bomber dice sì oppure se deve cercarne un altro. Paratici prende ancora tempo: non vuole dare vantaggi ai rivali".

Inter, le ultime mosse - "Conte aspetta Sanchez (in prestito), poi anche Llorente". Così il Corriere titola sulle possibili novità nell'attacco in casa nerazzurra, con i meneghini che guardano sempre all'estero dopo il colpo Lukaku.

Lo shopping giallorosso - Spostandoci nella Capitale, c'è un altro club che farà affari in queste ultime settimane di mercato: "Roma, tre colpi per Dzeko: due difensori e un attaccante".

La Coppa Italia entra nel vivo - Con il terzo turno la Serie A ha fatto il suo debutto nella competizione nazionale. In particolare, "Fiorentina, che Vlahovic. Chiesa c'è", con i Viola che stendono il Monza. E poi: "Cagliari, subito festa ma in dieci", dopo il successo col Chievo. Infine, "Samp, tris a Crotone. Ok Bologna e Lecce. Passano il turno anche Udinese, SPAL e Sassuolo. Brescia e Verona fuori".

È iniziata la Premier League - Un pareggio con grande fatica che crea dubbi tra i Blues: "Senza Sarri il Chelsea non ingrana", il titolo del Corriere dopo il pareggio stentato con il Leicester.