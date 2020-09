Corriere dello Sport in apertura sul presidente del Napoli: "Terremoto DeLa"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica l'apertura al caso che riguarda il presidente del Napoli: "Terremoto DeLa" scrive il quotidiano. De Laurentiis positivo al Covid, polemica per la sua presenza in Lega. Tutti i presidenti in isolamento, il patron del Napoli in cura a casa. Da Capri alla Capitale, viaggio in ambulanza, sorvegliato dai medici del Gemelli. Tamponi per la squadra, oggi in campo. La Roma va all'attacco: "Un atto sconsiderato".

Nuova era - "Friedkin a Roma: 'Faremo grandi cose'". Dan e Ryan Friedkin sono arrivati nelle ultime ore a Roma e si sono recati subito al centro sportivo per salutare la squadra.

La ripartenza - "Serie A in allerta, il PSG in campo senza 7 titolari" scrive il quotidiano di spalla. L'emergenza Covid aleggia sui campionati top. In Inghilterra rinviata di un mese l'apertura degli stadi.

Mercato - "Barcellona, assalto a Lautaro". Un altro tentativo dei blaugrana per regalare l'attaccante argentino dell'Inter a Messi. Ciao Higuain, va all'Inter Miami in MLS. Florenzi al PSG. E Godin ha scelto il Cagliari.