Corriere dello Sport in apertura sul ritorno in campo: "Nelle mani di Conte"

Politica e calcio. Il titolo principale del Corriere dello Sport, oggi in edicola, è il seguente: "Nelle mani di Conte. Primo sì al protocollo FIGC. La palla passa al premier. Gli scienziati sono divisi ma non c'è chiusura. Oggi il dossier all'esame dei ministri. Pare certo l'ok agli allenamenti. Lotito: 'Bisogna ripartire'. Dalla A ultimatum alle tv".



Calciomercato e contratti - Nel taglio alto spazio all'analisi del mercato calcistico italiano se la Serie A dovesse continuare in estate: "Un esercito in scadenza. Da Kulusevski a Smalling: sono quasi 150 i giocatori a fine contratto al 30 giugno o in prestito. La soluzione: una proroga".

Ibrahimovic scende in campo - Nel taglio basso, invece, il pochissimo calcio giocato fin qui: "Ibra show: 'Ora voglio giocare'. Esibizione in Svezia: 'Ho un contratto con il Milan, vedremo come andrà a finire'".



Cosa accade in Europa - Una notizia anche su quanto sta accadendo all'estero, nei maggiori campionati europei: "La Bundesliga in campo: 'Ma solo con mascherina'. Spagna, la Liga accelera. Francia in ansia per Sambia"

Addio al patron rossoblù - In fondo alla prima pagina, notizia listata a nero per raffigurare un lutto: "Addio a Gazzoni, portò Baggio e Signori a Bologna", si legge.