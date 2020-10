Corriere dello Sport in apertura sull'Inter: "Conte, brutta aria"

"Conte, brutta aria" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola quest'oggi per parlare del pareggio per 2-2 tra Inter e Borussia Mönchengladbach. Lukaku non basta ai nerazzurri. Il clamoroso ko del Real Madrid in casa contro lo Shakhtar complica già il cammino dei nerazzurri che mercoledì in Ucraina non devono perdere. Il tecnico: "Peccato, create tante occasioni". Anche Hakimi positivo al Coronavirus.

La Dea - "Atalanta, che show. Simeone ne prende 4 dal Bayern". L'Atalanta aveva iniziato la scorsa Champions incassando 4 gol a Zagabria. Quest'anno invece ne ha rifilate 4 ai danesi del MIdtjylland. A segno gli attaccanti, prima prodezza per Miranchuk. Il City trema, poi batte il Porto. Liverpool di misura sull'Ajax.

Europa League - Oggi in campo altre tre italiane. "Gattuso non si fida: 'Napoli top con l'Az'". In campo anche la Roma: "In Svizzera turnover per Fonseca". Pioli invece si affida a Zlatan: "Con il Celtic guida sempre Ibra".

Verso la ripresa - "Juve, Ronaldo va di corsa per sfidare il Barcellona". Nuovo look per l'attaccante della Juventus, ieri ripreso da Georgina durante l'allenamento in casa. Il portoghese vuole esserci contro il Barça.

Serie C - Ancora problemi legati al Covid: "Stop dell'Asl: 10 positivi, rinviata Palermo-Turris". L'autorità sanitaria: "Ciuster di infetti". L'ira dei campani, già scesi in campo.