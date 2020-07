Corriere dello Sport in apertura sull'Inter: "Vengo anch'io"

vedi letture

"Vengo anch'io" scrive il Corriere dello Sport in apertura sull'Inter. Nerazzurri travolgenti contro il Brescia, battuto con il punteggio di 6-0. Nell'Inter segnano tutti e Conte resta in corsa per lo Scudetto e sorride al calendario. Il turnover funziona: la sblocca subito Young, mettendo la strada in discesa. Poi in gol anche Sanchez ed Eriksen. Il tecnico: "Qui si guarda spesso al bicchiere mezzo vuoto. Attaccate me e non i giocatori".

Rimonta rossonera - "Il Milan si salva all'ultimo respiro": la SPAL va avanti 2-0 poi arriva il pareggio rossonero dopo l'ingresso di Zlatan Ibrahimovic. Il Verona si avvicina: 3-2 al Parma.

Fiorentina ko - "Viola shock: aria di crisi". Il Sassuolo di De Zerbi domina a Firenze e vince 3-1. Per Iachini un punto in tre partite. La Samp passa a Lecce 2-1 e 'aiuta' i viola.

L'attacco - "Sarri: 'Derby nella fornace'". Il tecnico della Juventus prima riserva una stoccata ai suoi critici e poi attacca per il derby in programma alle 17.15. Con il Toro in pieno pomeriggio, troppi rischi.

Il caso - "Baraonda Barcellona": blaugrana spaccati, è lite tra Setien e Griezmann. Stasera il Real può andare a +4.

Gli arbitri - "Le scelte di Nicchi dividono gli arbitri". Trentalange lascia il settore tecnico: possibile candidato alla presidenza AIA.