Corriere dello Sport in apertura sulla Serie A: "Playoff, il piano"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica la sua apertura al futuro della Serie A. "Playoff, il piano" scrive il quotidiano nel suo titolone centrale. Lega e FIGC lavorano a una soluzione alternativa in caso di altri stop. Torneo in 3 fasi di 340 partite: chiusura con final eight stile Champions League della scorsa stagione. L'accelerazione dopo le polemiche di Torino. Anche Dal Pino positivo al Covid: Gravina in isolamento.

L'addio al veleno - "Chiesa? Un peso". Duro il direttore sportivo della Fiorentina dopo il passaggio di Chiesa alla Juventus: "Siamo stati solo un veicolo per andare altrove. Sbagliato dargli la fascia".

Giudice Sportivo - "Giustizia per Ciro". Immobile e Sensi fermati per una sola giornata dopo i rossi in Lazio-Inter: solo condotta antisportiva per i due azzurri.

L'attacco - "Mancini attacca: 'Lo sport un diritto come la scuola'". Stasera in campo la Nazionale nell'amichevole contro la Moldova con un'Italia sperimentale. Il c.t. replica al Ministro Speranza.

Le liste - "Campionato e Coppe: tanti top player a casa". Milik fuori rosa a Napoli, Llorente inserito solo nella lista per la Serie A. Conte sceglie: no a Vecino, sì a Nainggolan.