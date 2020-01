Corriere dello Sport in apertura sullo scudetto: "Tiro alla fune"

© foto di WilMan

Un fotomontaggio e il seguente titolo: "Tiro alla fune. Big contro outsider: chi vince cambia il campionato". Così il Corriere dello Sport apre in prima pagina. Spiegando il tutto: "Si apre un weekend di calcio che lascerà il segno: Inzaghi, Fonseca e Gasperini sfidano l'egemonia del duo Conte-Sarri. La lotta per lo scudetto è appesa all'esito di Lazio-Napoli, Inter-Atalanta e Roma-Juve. Se le capolista vincono, la corsa al titolo sarà una partita a due. Se invece cadono, tutto torna in gioco".

Il Milan prova a vincere - E poi ci sono i rossoneri: "Ibra dal primo minuto, il Milan cerca la svolta. Pioli va a Cagliari con una squadra ridisegnata. 'Zlatan è il nostro valore aggiunto'. Preso Kjaer".

Il mercato del Napoli - Spazio in prima pagina anche ai partenopei: "Lobotka è ufficiale, adesso Tsimikas. Dopo Demme, preso lo slovacco dal Celta: le due operazioni sono costate 32 milioni. Ma DeLa non si ferma: vuole il terzino greco".

Le trattative interiste si complicano - Tornando ai nerazzurri milanesi, questa la news in chiave mercato: "Giroud costa troppo, Vidal si complica. Il Chelsea libera la punta ma spara alto. Caos allenatore al Barca, il cileno s'allontana. Frenata pure su Young: Solksjaer lo blocca".

Cutrone-Fiorentina: si ragiona sul debutto - Infine, come ultima news in prima pagina, la Viola: "Cutrone si allena, domani in campo? Perfezionata la documentazione, l'ex milanista si è già messo a disposizione di Iachini: potrebbe debuttare contro la SPAL".