Corriere dello Sport: "In pista a Pesaro ora c'è Galderisi. Via Pavan, la Vis cambia"

Ancora un ribaltone in Serie C, con la Vis Pesaro che, come ricorda il Corriere dello Sport, opta per l'esonero di Simone Pavan e l'arrivo in rossoblù di Giuseppe Galderisi: "In pista a Pesaro ora c'è Galderisi. Via Pavan, la Vis cambia". Il quotidiano spiega poi che "da tempo la posizione dell'ormai ex allenatore era in discussione. La società ieri ha emesso un comunicato con il quale ha ufficializzato di "aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al Giuseppe Galderisi fino al 30 giugno 2021".