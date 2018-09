Corriere dello Sport in prima con Ancelotti: "Preferisce la coppa"

Oggi prende ufficialmente il via la fase a gironi della prossima Champions League. Questa sera, delle italiane, cominciano il loro cammino Inter e Napoli. E proprio a questi ultimi, e al suo allenatore Ancelotti, è dedicata gran parte della prima pagina de Il Corriere dello Sport di oggi. "Preferisce la coppa", titola il quotidiano che si concentra sulla figura internazionale del tecnico di Reggiolo, che torna in corsa per vincere anche con il Napoli. A Belgrado va in scena la prima tappa con Milik favorito per un posto da titolare.