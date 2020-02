vedi letture

Corriere dello Sport in taglio alto: "Coronavirus, stop a tre gare di Serie A"

Sì, l'Inter non giocherà con la Sampdoria stasera a causa del Coronavirus, che ha costretto il governo a rinviare tre partite: oltre a quella tra nerazzurri e blucerchiati, non si disputeranno oggi anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, ossia tutte le gare in programma tra Lombardia e Veneto. E così il Corriere dello Sport in prima pagina, nel suo taglio alto, titola: "Coronavirus: stop a tre gare di A".