Corriere dello Sport in taglio alto: "Ecco le regole per giovani e dilettanti"

Gli allenamenti per giovani e dilettanti potranno ricominciare il prossimo 15 giugno, o al massimo il 22. Ed è arrivato finalmente l'ok della FIGC al protocollo. In questa categoria viene compreso anche il Calcio a 5 e l'attività di base. A questo tema si dedica il Corriere dello Sport, che in prima pagina in taglio alto titola: "In 5 milioni pronti a tornare in campo. Ecco le regole per giovani e dilettanti".