Corriere dello Sport in taglio alto: "Milik dice sì, la Roma trova il suo bomber"

Intanto sta per scaldarsi l'asse Napoli-Roma, a maggior ragione se Edin Dzeko dovesse finire alla Juventus. Anzi, il Corriere dello Sport dà quasi per fatto un'importante operazione per Arkadiusz Milik, si sbilancia e titola così: "Milik dice sì, la Roma trova il suo bomber". Per il quotidiano l'affare è in dirittura d'arrivo.