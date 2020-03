Corriere dello Sport in taglio basso: "Addio a Gianni Mura, era il poeta del Tour"

In taglio basso sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per la morte di Gianni Mura, uno delle penne più importanti del giornalismo italiano, scomparso causa arresto cardiaco all'ospedale di Senigallia. "Addio a Ganni Mura, era il poeta del Tour", scrive il quotidiano in prima pagina, ricordando come tra le sue passioni ci fossero ciclismo, calcio e il racconto delle figure meno famose.