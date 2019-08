Corriere dello Sport in taglio basso: "Kalinic-Roma, decide Schick"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sullo stesso piano sul Corriere dello Sport ancora il mercato, stavolta collegato alla Roma, alla ricerca di un attaccante che possa fare da vice-Dzeko. "Kalinic-Roma, decide Schick", perché è importante la cessione dell'attuale vice del bosniaco per prenderne un altro. Per l'ex Sampdoria sono ancora vive piste che lo porterebbero in Germania.