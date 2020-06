Corriere dello Sport in taglio basso: "Poker Cagliari, lezione al Torino"

Non solo Lazio-Fiorentina ieri nel programma della Serie A. Nel pomeriggio è andato in scena anche il match tra Cagliari e Torino che ha visto trionfare la squadra sarda, tornata al successo in casa ben sette mesi dopo l'ultima volta. Sul Corriere dello Sport trova spazio anche questo match con un titolo in taglio basso: "Poker Cagliari, lezione al Torino".